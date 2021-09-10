الكشف عن سبب فشل صفقة انتقال رونالدو إلى مانشستر سيتي

2021/09/10 | 15:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف فيديريكو تشيروبيني، المدير الرياضي ليوفنتوس، السبب وراء فشل انتقال كريستيانو رونالدو، إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الماضي.

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وقال تشيروبيني في حوار أجراه مع صحيفة "توتو سبورت": "افتتح سيتي المفاوضات مع خورخي مينديز وكيل رونالدو، لكنهم لم يصلوا لاتفاق معنا، لأنهم لم يرغبوا في دفع فلس واحد للتوقيع مع كريستيانو".وتابع: "لم تكن الظروف مناسبة لإبرام الصفقة مع سيتي، لكن المان يونايتد تصرف بشكل مختلف، ونحن كنا من أصحاب التقاليد، لا يمكن أن تكون نهاية علاقتنا مع رونالدو مختلفة عما حدث بالنظر إلى الطريقة التي تحدث بها كريستيانو معنا".

وأكمل: "لا يمكن إجبار رونالدو على البقاء في مكان لم يعد يريده بعد الآن. نحن نحترم كريستيانو، لكني أؤكد رأي رئيس يوفنتوس بأن تاريخ النادي صنعه أبطال ومدربون ومديرون عظماء، لكن النادي يظل أهم شيء".وواصل: "تسبب بيع رونالدو في خسارة يوفنتوس 14 مليون يورو خلال ميزانية 2021-2022؟ يجب قول إن في بعض الأحيان سابقا، عليك أن تدفع ثمن رحيل اللاعبين".وختم: "قبل أسبوع من المباراة ضد أودينيزي، كنا على يقين أن رونالدو سيبقى. لا أريد أن أكون منافقا وأقول إننا تعاملنا مع الأمر بشكل جيد رغم أنه حدث يوم 28 أغسطس.



كان الجميع سيكون أكثر سعادة إذا رحل كريستيانو قبل شهر من ذلك التاريخ".

ومن المنتظر أن يخوض "الدون" مباراته الأولى مع مانشستر بعد عودته إلى صفوف الفريق مجددا، غدا السبت، عندما يواجه "الشياطين الحمر" فريق نيوكاسل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن رونالدو كان على أعتاب التوقيع مع المان سيتي، قبل أن تتغير وجهته فجأة إلى مانشستر يونايتد بحسب تقارير إعلامية.

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