2021/09/10 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على 33 متهما بحيازة المخدرات في ثمان محافظات.وقالت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 33 متهما بحيازة المخدرات في 8 محافظات المركز الخبري الوطني.

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