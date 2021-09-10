بايدن يتّهم “أقلية من الأميركيين” بمنع البلاد من “طيّ صفحة” جائحة كوفيد-19

2021/09/10 | 15:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي خطاباً في البيت الأبيض في 9 أيلول/سبتمبر 2021.© ا ف ب/ا ف ب برندان سميالوفسكي واشنطن (أ ف ب) – أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن أسفه لأنّ “أقليّة محدّدة من الأميركيين” تمنع الولايات المتّحدة بأسرها من تخطّي جائحة كوفيد-19 بسبب رفض هؤلاء تلقّي لقاح مضادّ […]

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