برشلونة يحتفي بميسي ويوجه له رسالة خاصة

2021/09/10 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

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احتفى الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، بالدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الحالي، بالإنجاز التاريخي الذي حققه رفقة بمنتخب الأرجنتين.

ونجح ليونيل ميسي، في مضاعفة رصيده من الأهداف مع منتخب الأرجنتين إلى 79 هدفًا ليحطم الرقم القياسي المسجل بإسم البرازيلي المخضرم بيليه، صاحب الـ 77 عامًا.

وكان منتخب الأرجنتين، قد حقق فوزًا كبيرًا فجر اليوم الجمعة، على نظيره بوليفيا، بثلاثية بيضاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من لقاءات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

كم نجح ميسي في إحراز ثلاثية منتخب الأرجنتين في شباك بوليفيا، في مباراة يوم الجمعة، ليزيد عدد أهدافه الدولية إلى 79 هدفًا ويصبح الهداف التاريخي لأمريكا الجنوبية.

ومن جانبه، خرج الحساب الرسمي لنادي برشلونة، للاحتفاء بإنجاز ليونيل ميسي التاريخي رفقة منتخب الأرجنتين، حيث قال في تغريدة عبر “تويتر”: ” أصبح الهداف التاريخي لأمريكا الجنوبية، رائع يا ليو “.

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