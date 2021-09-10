ممارسات استباقية واسعة في بابل تمهيداً لإنطلاق خطة تأمين زيارة الأربعين

2021/09/10 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

شرعت قوة مشتركة من أقسام شرطة ( المحاويل ، المسيب ، الإسكندرية ، الرافدين ) وأفواج الطوارئ ومكافحة الإجرام ومديريتي الاستخبارات والأمن الوطني وأمن وإستخبارات بابل بتنفيذ ممارسات أمنية استباقية واسعة شملت معظم مناطق قاطع المسؤولية شمالي المحافظة .

وقال اعلام شرطة المحافظة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الممارسات تضمنت نصب سيطرات إعتراضية وإجراء مسح ميداني لمناطق الواجب وتفتيش الأهداف والدور والهياكل المتروكة وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض على الاشخاص المطلوبين ومتابعة المخالفين .

وكشف البيان عن حصيلة الممارسات بإلقاء القبض على ( ٤٢ ) مطلوب وفق مواد قانونية متنوعة ، فضلاً عن ( ١٥ ) مخالفة مرورية وحجز ( ٥ ) دراجات نارية مخالفة ايضاً .

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