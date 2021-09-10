بعد أكثر من سنة من الفراغ.. الحكومة اللبنانية تبصر النور وجورج قرداحي وزيراً للإعلام

2021/09/10 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس

الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل

الحكومة وذلك بعد أكثر من شهر على

تكليفه عقب اعتذار سعد الحريري عن

القيام بهذه المهمة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن

"الرئيس

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