بدلاً من 40 ألفاً.. العراق يسمح بدخول 80 ألف أجنبي لأداء زيارة الاربعين

2021/09/10 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

بمضاعفة عدد التأشيرات الممنوحة

للزائرين من الدول الإسلامية الذين

يرومون زيارة العراق، عن العدد الذي تم

إقراره سابقاً بسبب جائحة كورونا

وظروفها القاهرة، وليزداد العدد م

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