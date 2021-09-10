مكنسة روبوتية جديدة تتجنب فضلات الكلاب في المنزل.. كيف؟

2021/09/10 | 15:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنه تقدم كبير في صناعة المكانس الروبوتية..لقد استغرق الأمر سنوات من البحث لكن Roomba تعلم كيفية تجنب مفاجآت الحيوانات الأليفة التي تُركت على الأرض.تقرير مراسلة CNN جين موس.

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