نيمار يرد على الانتقادات بصورة ساخرة

2021/09/10 | 15:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يستمر نيمار نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي في السخرية من الانتقادات التي طالته بشأن لياقته البدنية وزيادة وزنه قبل انطلاق الموسم الجديد.ونشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، كاشفا عن عضلات بطنه، مصحوبة برسالة ساخرة يقول فيها “البدين يعمل”، مرفقة برموز ضاحكة.وتعرض نيمار لبعض الانتقادات بشأن إهماله للياقته البدنية، خلال فترة قضاء العطلة الصيفية بعد المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، ما أثر سلبا على ظهوره الأول مع بي إس جي هذا الموسم.ولم تكن تلك المرة الأولى التي يسخر فيها نيمار من الانتقادات لزيادة وزنه، إذ قال قبل أيام، عبر حسابه على “إنستغرام”: […]

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