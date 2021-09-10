مسؤول بريطاني يتحدث عن خطر إرهابي

2021/09/10 | 15:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشار إلى إحباط ستة مخططات لتنفيذ اعتداءات في السنتين الماضيتين في ظل القيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

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