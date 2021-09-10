2021/09/10 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني بالتزامن مع توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، هوى سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ في السوق الموازية ليلامس الـ15 ألف ليرة للدولار الواحد.وكان الدولار انخفض صباح اليوم بعد معلومات عن إمكانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعر صرف الدولار يهوي بعد تشكيل الحكومة اللبنانية المركز الخبري الوطني.

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