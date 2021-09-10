لبنان.. سعر صرف الدولار يهوي بعد تشكيل الحكومة

2021/09/10 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

بالتزامن مع توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، هوى سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ في السوق الموازية ليلامس الـ15 ألف ليرة للدولار الواحد.

وكان الدولار انخفض صباح اليوم بعد معلومات عن إمكانية تشكيل الحكومة إلى ما دون الـ18 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد ليتراوح بين 17800 و17950.

وقد استمر سعر صرف الدولار بالانخفاض حتى وصل في هذه اللحظات إلى 15700 ليرة لبنانية، وذلك بعد تهافت المواطنين اللبنانين إلى محال الصيرفة وانخفاض الطلب على الدولار.

المصدر: روسيا اليوم

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