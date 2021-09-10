اندلاع حريق في أحد طوابق مستشفى الحسين التعليمي بالسماوة

2021/09/10 | 15:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باندلاع حريق في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة السماوة.

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وذكر المصدر لـ "ناس" (10 أيلول 2021)، ان "حريقاً نشب بالطابق الثالث (باطنية) في مستشفى الحسين التعليمي في السماوة نتيجة لتماس كهربائي في قوايش التبريد المركزي".

واضاف المصدر الى انه "تمت السيطرة على الحريق ولاتوجد أي خسائر بشرية باستثناء اضرار مادية فقط".

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