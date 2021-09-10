مصرف التنمية الدولي يوقع مذكرة التفاهم الاولى من نوعها مع وزارة الشباب والرياضة لدعم قطاع الرياضة وتوفير الفرص للشباب

2021/09/10 | 15:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وقع مصرف التنمية الدولي مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة لدعم فئة الشباب في المجتمع.

وقال المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "بجهود مباركة وحثيثة من قبل وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي، تم اليوم (أمس الخميس) اقامة حفل توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والمصرف".

وأضاف أن التوقيع يشمل "شراكة استراتيجية بينهما لدعم القطاعات الشبابية والتي تشمل اكبر شريحة من المجتمع"، مشيراً الى أن "ذلك من خلال تفعيل قروض مبادرة البنك المركزي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الشباب وتقليل البطالة بالاضافة الى تطوير الواقع الرياضي في العراق ودعم الملاكات الادارية العاملة في هذا القطاع".

واوضح البيان أن الدعم يتضمن الاستفادة من "الخدمات المصرفية وتقنيات الدفع الالكتروني والمساهمة في تفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي للقروض السكنية التي تروم الوزارة توفيرها للهيئات والتشكيلات الادارية التابعة لها والاستفادة من مميزات توطين الرواتب".

ولفت الى انه جرى "التعاون فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية خاصة بالجباية الالكترونية لكافة الرسوم والاشتراكات المتعلقة بخدمات وزارة الشباب والرياضة في عموم العراق والتعاون المشترك في المجالات الخاصة باستثمار كافة المنتديات الشبابية التابعة لوزارة الشباب من خلال الشركات الشقيقة والتي تحددها وزارة الشباب والرياضة ويكون لديها شراكات استراتيجية مع المصرف لغرض إعادة تأهيلها وتشغيلها وادارتها".

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