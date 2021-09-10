جهاز الأمن الوطني: اعتقال 5 إرهابيين بينهم قياديون في داعش غربي نينوى

2021/09/10 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جاهز الامن الوطني اعتقال خمسة متهمين بالإرهاب في عملية نوعية غربي نينوى.

وقال الجهاز في بيان ان مفارز الأمن الوطني في غربِ محافظة نينوى تمكنت على وفق معلومات استخبارية وبناءً على مذكرات قضائية من إلقاء القبض على خمسة عناصر ينتمون لعصابات داعش أحدهم مسؤول وكر لإيواء الإرهابيين فيما يعرف بولاية الجزيرة والاخر مسؤول عن واردات النفط في حين يعمل الثالث بصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات مضيفا ان الاخرين كانا مقاتلين في ديوان الجند ضمن الولاية ذاتها.

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