2021/09/10 | 15:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aPEkqyDggdQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل انت من عشاق الباجة ومتى تفضل اكلها #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل انت من عشاق الباجة ومتى تفضل اكلها #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).