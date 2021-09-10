2021/09/10 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنىافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في مستشفي الحسين بمحافظة المثنى، فيما لفت الى ان فرق الدفاع المدني سارعت لاخماده.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) غن "حريقاً اندلع اليوم في الطابق الثالث لمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة المثنى"، لافتاً الى ان فرق الدفاع المدني سارعت لاخماده".واضاف انه "لم تعرف اسباب الحريق لحد الان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إندلاع حريق بمستشفى الحسين في المثنى والدفاع المدني يتدخل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إندلاع حريق بمستشفى الحسين في المثنى والدفاع المدني يتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).