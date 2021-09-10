2021/09/10 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عثرت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، على مقبرة جماعية في قضاء هيت، التابع لمحافظة الأنبار، غربي العراق.وقال مصدر أمني، في حديث تابعه، “المركز الخبري الوطني”، إنه “تم العثور على مقبرة جماعية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جثث مجهولة الهوية..



العثور على مقبرة جماعية بالانبار المركز الخبري الوطني.

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