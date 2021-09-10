النقل تتخذ خطوة لفك اختناقات الشاحنات في ميناء ام قصر

2021/09/10 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة لموانى العراق، الجمعة، عن انشاء ساحة خزن الحاويات للمرحلة الثالثة في ميناء ام قصر الشمالي بمساحة 57 الف متر مربع وتتضمن انشاء طريق للشاحنات المتوجهة للسونار دون اكتظاظ.

وذكر مدير عام الموانئ الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي في بيان تلقى NRT عربية، (10 أيلول 2021)، ان "ذلك جاء ضمن الخطة التي وضعها وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي، حيث باشرت الملاكات الهندسية والفنية في ميناء ام قصر الشمالي بالاعمال الاساسية لانشاء ساحة خزن الحاويات في محطة بوابة البصرة رصيف 27".

واضاف الفرطوسي، ان "الساحة وفق التصاميم العالمية اذ تستوعب نحو 1872 حاوية ، الامر الذي يجعل فيها مرونة عالية في الخزن والمناولة وتتضمن نصب خمسة ابراج انارة ( towers ) وكاميرات المراقبة وشبكة وتصريف الامطار حيث بلغ معدل الانجاز الحالي نحو 45%".

N.A

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