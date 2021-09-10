محافظة عراقية.. النازحون يستنزفون امكانياتنا في الكهرباء

2021/09/10 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر، الجمعة، بأن 185 يقطنون المخيمات في المحافظة، مؤكدا عدم إمكانية إجبارهم على المغادرة والعودة إلى ديارهم.

وذكر المحافظ هفال ابو بكر في كلمة ألقاها بمؤتمر إطلاق مشروع الطاقة المستدامة في إقليم كوردستان، والمنعقد في العاصمة أربيل، والذي تابعه NRT عربية، (10 ايلول 2021)، ان "هذا العدد الكبير من النازحين ينتظر دعم منظمات المجتمع المدني والدولي والاتحاد الأوروبي لأنهم بأمس الحاجة إلى الدعم المستمر كما أنهم يستنزفون من إمكانات المحافظة خصوصا الطاقة الكهربائية".

واستطرد المحافظ قائلا إن "الخطة الاستراتيجية الخاصة بالكهرباء في السليمانية ستوفر 40 ٪ من الكهرباء وإدارة المحافظة ستعمل على الحفاظ على البيئة من مخلفات استهلاك الطاقة".

N.A

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