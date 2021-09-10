علماء الوراثة اقتربوا للتو من مصادر سرطان الرئة لدى غير المدخنين

2021/09/10 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت دراسة جديدة كبيرة أجريت على

الأشخاص غير المدخنين مطلقا، ثلاثة

أنواع فرعية فريدة من سرطان الرئة يبدو

أنها تنشأ دون وجود محفز بيئي واضح - مثل

الدخان أو تلوث الهواء.

وتشرح عالمة الأوبئة ماريا تيريز

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