دراسة: نقص في فيتامين محدد قد يحمل أدلة على تطور السرطان !

2021/09/10 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى السرطان بحياة ما يقدر بنحو 9.6

مليون شخص على مستوى العالم في عام 2018،

ما يجعله ثاني أكبر قاتل في العالم.

وعلى الرغم من التطورات الطبية، ما تزال

علاجات المرض محدودة وقاسية.



ومع ذلك،

أوضحت الدراس

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