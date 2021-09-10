أين تقع أطول شبكة للسكك الحديدية عالية السرعة في أوروبا؟

2021/09/10 | 15:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يفكر الناس في السفر عبر القطارات الأوروبية عالية السرعة، يتبادر إلى أذهانهم أولًا قطارات فرنسا الشهيرة أو قطارات ألمانيا البيضاء.لكن أطول شبكة للسكك الحديدية عالية السرعة في أوروبا ليست في فرنسا أو حتى ألمانيا..فأين تقع؟

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