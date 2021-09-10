تشنج سعودي - أميركي أبعد من الشرق الأوسط

2021/09/10 | 16:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلغاء زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع ما هو إلا مؤشر عن تفاقم الخلافات بين الشريكين، بما يحمل ذلك من انعكاسات سلبية على الأمن الإقليمي والساحة الجيوسياسية الدولية.

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