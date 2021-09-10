الصحة تسجل 4717 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4717 اصابة بـ وباء كورونا و 7298 حالة شفاء اضافة الى وفاة 61 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.
وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-
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