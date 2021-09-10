ضبط حاوية معدة للتهريب في ميناء ام قصر

2021/09/10 | 16:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط وإحباط محاولة تهريب حاوية تحتوي مواد مخالفة للضوابط في منفذ أم قصر الأوسط.وقالت الهيأة في بيان، انه “بجهود هيأة المنافذ الحدودية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط تم ضبط حاوية محمله أدوات احتياطيه مخبأ في داخلها عجلات نوع مارسدس عدد (3) موديلات قديمة جداً مخالفة لضوابط الاستيراد”.

واضافت انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالتها الى القضاء لإصدار القرار المناسب ومحاسبة المقصرين”.

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