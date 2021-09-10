الصحة العراقية تنشر الموقف الوبائي اليومي لـ’جائحة’ كورونا

2021/09/10 | 16:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 أيلول 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 4717 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 7298مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 61مصاباً خلال المدة المذكورة".

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