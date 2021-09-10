المفوضية تكشف الحكم القانوني للمعتدين على الدعايات الانتخابية

2021/09/10 | 16:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحمل المخالف عقوبات واردة في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 .

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