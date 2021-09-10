2021/09/10 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ناقشت صحف عربية الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.وأشار كتاب إلى أن الانسحاب الأمريكي “الفوضوي” من أفغانستان يفرض نفسه على إعادة قراءة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذكرى هجمات سبتمبر: هل فشلت أمريكا في الحرب على الإرهاب المركز الخبري الوطني.

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