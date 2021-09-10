شهر يفصل العراق عن إجراء الانتخابات النيابية وسط دعوات لثورة مليونية

2021/09/10 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يفصل العراق شهر واحد عن الانتخابات النيابية في البلاد وسط دعوات لمشاركة مليونية لإزاحة الفاسدين من المشهد وتحقيق الإصلاح المنشود.

وضيّقت مفوضية الانتخابات الخناق على المزورين عقب اتخاذها إجراءات صارمة لمنع تكرار سيناريو عام 2018 وضمان نزاهة السباق الانتخابي.

وفي ظل هذه الأجواء أعلن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أنهما سينشران مراقبين خلال الانتخابات لضمان مصداقيتها وشرعيتها, في حين أكدت الحكومة الوصول إلى الجاهزية التامة فيما يتعلق بإقامة الانتخابات بعد انهاء جميع المتطلبات الفنية والأمنية، كما دعت القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية إلى الدفع باتجاه حثّ المواطنين على المشاركة الواسعة.

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