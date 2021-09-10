العراق يسمح بدخول 80 ألف زائر أجنبي لأداء الزيارة بدلا من 40 ألفا

2021/09/10 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بمضاعفة عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين الأجانب من 40 ألف زائر إلى 80 ألفا.

وقالت المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان إن هذه الزيادة تأتي مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ليتسنى لأكبر عدد ممكن من الزائرين حضور مراسم العزاء، مشددا على ضرورة التزام جميع الوافدين بشروط اللقاح والالتزامات الصحية الأخرى, وكانت الحكومة قد قررت سابقا السماح بدخول 40 ألف زائر أجنبي إلى البلاد وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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