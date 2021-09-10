الصحة: تسجيل 66 وفاة و 4717 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/09/10 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ست وستين حالة وفاة وأربعة آلاف وسبع مئة وسبع عشرة إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك في بيان الموقف الوبائي الذي نشرته الوزارة والذي قالت فيه ان الحصيلة الجديدة رفعت مجمل الوفيات الى واحد وعشرين الفا وثلاث مئة واربع وتسعين حالة وفاة ورفعت كذلك عدد الإصابات الى مليون وتسع مئة وأربعة وأربعين الفا ومئة وخمس وعشرين إصابة في حين أشار البيان الى تماثل سبعة آلاف ومئتين وثمانية وتسعين مصابا للشفاء.

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