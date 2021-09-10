2021/09/10 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

أوضحت دائرة صحة المثنى، اليوم الجمعة، حقيقة اندلاع حريق في مستشفى الحسين التعليمي.

وقال إعلام صحة المثنى في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "حدث ظهر اليوم الجمعة، احتكاك و تقطيع في قوايش احدى منظومات التبريد في مستشفى الحسين التعليمي، وبجهود قسم صيانة المستشفى تم اصلاح و تبديل القوايش و وإعادتها الى الخدمة".

وأكد انه "لا يوجد أي حادث حريق في المستشفى وذلك رداً على ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي و بعض مواقع الاعلاميين".

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