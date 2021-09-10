بغداد .. شجار عشائري عنيف في مدينة الصدر

2021/09/10 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باصابة ٣

مدنيين نتيجة مشاجرة عشائرية في مدينة

الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، ان "٣ مدنيين اصيبوا نتيجة

مشاجرة عشائرية عنيفة في مدينة الصدر

شرقي العاصمة بغداد".

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