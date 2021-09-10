"خسارة مذلة" تطيح بمدرب المنتخب التركي

2021/09/10 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الاتحاد في بيان عقب واحدة من أقسى الهزائم التي مني بها المنتخب التركي في السنوات الأخيرة "تقرر الانفصال باتفاق متبادل عن مدرب منتخبنا الوطني شينول غونيش".

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