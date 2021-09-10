الإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر اب

2021/09/10 | 16:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج مهاجم ويستهام، الإنجليزي ميكيل أنطونيو، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر اب.

وقدم أنطونيو أداء رائعا في أول مباريات فريقه في الموسم الجديد، إذ أحرز أربعة اهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى، ليساهم في تحقيق ويستهام فوزين وتعادل في أول ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي.

ووقع المهاجم الإنجليزي أهدافه في شباك كل من نيوكاسل يونايتد (هدف واحد)، وليستر سيتي (هدفان)، وكريستال بالاس (هدف واحد).

وتفوق أنطونيو على كل من زميله في الفريق، الجزائري سعيد بن رحمة، والإسباني ماركوس ألونسو (تشيلسي)، والإنجليزيين إيريك دايير (توتنهام هوتسبير)، وديمراي غراي (إيفرتون)، ومايسون غرينوود (مانشستر يونايتد).

يذكر أن أنطونيو سبق له أن توج بهذه الجائزة في مناسبة سابقة خلال شهر يوليو 2020.

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