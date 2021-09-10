2021/09/10 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: n65AFXa6GBQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني: خيم السياسيين فاقت خيم تشرين في ساحات الاحتجاج) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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