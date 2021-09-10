2021/09/10 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يستعرض رسالة تاجر تعرض للنصب من قبل ولده) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jTFAxWm4WbE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يستعرض رسالة تاجر تعرض للنصب من قبل ولده) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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