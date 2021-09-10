التحالف الدولي يعلن مقتل 13 ’داعشياً’ في العراق وسوريا منذ بدء أيلول

2021/09/10 | 17:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قوات التحالف الدولي، مقتل 13 عنصراً في تنظيم داعش، منذ بدء الشهر الجاري.

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وقال التحالف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (10 أيلول 2021): "ستبقى قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب ملتزمة بدعم قواتنا الشريكة في العراق وسوريا في مهمة هزيمة داعش".

وأضاف، أنه "خلال هذه الفترة من شهر أيلول/سبتمبر، نفذت قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب والقوات الشريكة لنا من قوات الأمن العراقية والبيشمركة وقوات سوريا الديمقراطية عمليات متعددة ضد داعش، وتمكنوا من ردع 13 عنصرًا من عصابات داعش الإرهابية من القيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين في العراق وسوريا".

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