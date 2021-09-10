2021/09/10 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج تعلن تفويج 156 معتمرا من مطار أربيل الى الاراضي المقدسة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج تعلن تفويج 156 معتمرا من مطار أربيل الى الاراضي المقدسة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج تعلن تفويج 156 معتمرا من مطار أربيل الى الاراضي المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).