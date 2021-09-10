أول تعليق للعمليات المشتركة حول قرار معاقبة من يعتدي على صور مرشحي الانتخابات

2021/09/10 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، المباشرة بتطبيق توجيه مجلس القضاء الأعلى الخاص بالإساءة لصور مرشحي الانتخابات، فيما أكدت اكتمال الخطط الأمنية الخاصة بتأمين اقتراع تشرين في عموم العراق.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "القوات الأمنية واستناداً إلى ما أصدره مجلس القضاء الأعلى من تعميم حول الإساءة الى صور المرشحين أو تقطيعها، باشرت بإرسال مفارز من الاستخبارات والامن وكذلك الاجهزة الامنية الاخرى لمراقبة وملاحقة كل من يقوم بتمزيق أو رفع صور المرشحين".

وأضاف اللواء الخفاجي، أن "الأجهزة الأمنية ومن خلال الكاميرات شخصت بعضاً من الأشخاص الذين يقومون برفع صور المرشحين وتمزيقها وسوف يتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم الى العدالة".

وحول الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات، قال الخفاجي، إن "قيادة العمليات المشتركة كانت متواجدة يوم أمس، في اربيل ، وكان هدف تواجدها هو مناقشة الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات في محافظات دهوك والسليمانية وأربيل، وأيضا الإشراف على الخطة الامنية وكذلك الاطواق الامنية والمراكز الانتخابية وتأمين نقل صناديق الاقتراع وحماية الناخب اثناء وصوله الى المركز الانتخابي".ولفت إلى أن "القيادة تواجدت اليوم في محافظة كركوك، للإشراف على خطة الانتخابات الخاصة بالمحافظة، وبذلك نكون قد أكملنا خططنا الامنية الخاصة بالانتخابات في جميع محافظات العراق من تجهيز الى قوات امنية الى حماية صناديق الاقتراع الى حماية نقلها وحماية الناخب والمركز الانتخابي".وأكد، أن "القوات الأمنية مستعدة إلى القيام بكل ما يوكل إليها وعلى أتم الجاهزية والاستعداد لاكمال عملية الانتخابات".وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر، أمس الخميس، توجيهاً بمعاقبة من يعتدي على صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية.

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