الشابندر يوجه نصيحتين للقيادات السياسية العراقية

2021/09/10 | 17:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السياسي العراقي، عزت الشابندر، الجمعة، نصيحتين للقيادات السياسية العراقية، متطرقا إلى مواصفات اختيار رئيس الوزراء القادم.

وكتب الشابندر في تغريدة على "تويتر" وتابعها NRT اليوم، (10 ايلول 2021)، انه "نصيحتي الاولى للقيادات السياسية العراقية هي الذهاب لمشروع الغالبية الوطنية الحاكمة والاقلية المعارضة في البرلمان".

وأضاف، ان "الاخرى هي ان يكون اختيار رئيس الوزراء القادم بمواصفات تستجيب لطبيعة واستحقاقات المرحلة وتحدياتها وتتقدم فيها المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزا في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

وسيشارك في الانتخابات 110 حزب سياسي و22 تحالف انتخابي، وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعوة 76 سفارة ومنظمة أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة.

من جهتها اشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، 24 مليونا و29 ألف و927 شخصا، في حين يتنافس 3523 مرشحا عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعدا في البرلمان.

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