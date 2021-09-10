2021/09/10 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنـت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، عن تشغيل خط إنتاج الدفاتر المدرسية في مصنع ورق البصرة التابع لها بطاقة (8 ) آلاف دفتر فئة (60 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشغيـل خـط إنتـاج الدفاتـر المدرسيـة فـي مصنـع ورق البصـرة المركز الخبري الوطني.

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