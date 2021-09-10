رغم وعودها.. مذيع CNN يشرح: لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تقلق من طالبان؟

2021/09/10 | 17:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلقي مذيع CNN، جون أفلون، نظرة على التهديدات الإرهابية التي لا تزال قائمة رغم جهود الولايات المتحدة لقمع الهجمات في السنوات التي أعقبت 11 سبتمبر 2001.

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