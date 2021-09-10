عاجل: تعرف على الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا اليوم

2021/09/10 | 18:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت وزارة الصحة، ارتفاعاً بعدد الوفيات بفيروس كورونا.وبحسب الموقف الوبائي فان عدد الإصابات الجديدة بلغت 4717 حالة بينما الوفيات ارتفعت الى 61 حالة.بالمقابل بلغ عدد حالات الشفاء 7298 حالة.أما عدد الذين تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية فبلغ 93321 شخصاً.

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