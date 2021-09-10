2021/09/10 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن إنتاج التمور في البلاد يبلغ نحو مليون طن، وأنها محجوزة من قبل بعض دول العالم.وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "لا توجد محاصيل زراعية يمكن أن يتم تصديرها من العراق باستثناء التمور، وأنه من المؤمل أن يفوق انتاج العراق من التمور عن العام الماضي بنسبة 30%"، منوها بأن "انتاج التمور في البلاد يبلغ نحو مليون طن، وأن التمور العراقية محجوزة من قبل بعض دول العالم لاتسامها بالجودة والمذاق".من جانب آخر، أشار إلى أن "هناك عدة تحديات تواجه القطاع الزراعي، ابرزها، قلة الدعم المالي والمشاكل المائية الناجمة عن شح المياه"، مبينا أن "الوزارة ستتبع أفضل الأساليب في اعداد خطة زراعية طموحة، تحقق الامن الغذائي للمواطنين، وتسعى لاستدامة الامن الغذائي من محصولي الحنطة والشعير". وأضاف: "سيتم خلال الشهر الجاري اعداد الخطة بعد أن تأتي نسبة المساحات المزروعة من المحافظات، وسيتم وضع الخطة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية واقرارها، من خلال توفير الحصة المائية للمساحات الزراعية، وأن هناك تواصلا مع وزارة الموارد المائية بهذا الخصوص".وأبدى النايف، "مخاوف من عدم توفير الكميات اللازمة من المياه"، معربا في الوقت نفسه عن امله في أن "يتم تدارك ازمة المياه".وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن "قلة الدعم المالي للقطاع الزراعي يشكل عائقا يحول دون تسليم مستحقات الفلاحين، ما يعني عدم تأهيل الأراضي الزراعية من قبل المزارعين، ويؤدي ذلك بدوره الى قلة المساحات المزروعة"، مؤكدا في الوقت نفسه، "وجود روزنامة زراعية تتحكم في فتح الاستيراد، وسيتم وقف استيراد محصول الطماطم خلال الشهر الجاري، لأنه سيكون هناك محصول محلي ينتح في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة تكشف عن حجز عالمي للتمور العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة تكشف عن حجز عالمي للتمور العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).