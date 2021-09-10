2021/09/10 | 18:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن إنتاج التمور في البلاد يبلغ نحو مليون طن، وأنها محجوزة من قبل بعض دول العالم، فيما اكدت على وجود تحديات تواجه قطاع الزراعة في البلاد.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تتحدث عن تحديات وتكشف عن كمية انتاج التمور هذا العام المركز الخبري الوطني.

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