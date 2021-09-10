المنافذ الحدودية تعلن ضبط حاوية معدة للتهريب في ميناء ام قصر

2021/09/10 | 18:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط وإحباط محاولة تهريب حاوية تحتوي مواد مخالفة للضوابط في منفذ أم قصر الأوسط.وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بجهود هيأة المنافذ الحدودية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط تم ضبط حاوية محمله أدوات احتياطيه مخبأ في داخلها عجلات نوع …

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