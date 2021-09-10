2021/09/10 | 18:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رفضت وزارة التربية، اليوم الجمعة،السماح لأي أحد بالمساس بالنظام التربوي والخروج عن سياقاته الأدبية حفاظاً على المبادىء والقيم التربوية، فيما اوضحت ان الفيديو الذي يظهر فيه تجاوز احد المدرسين على الطلبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من التربية بعد انتشار فيديو تجاوز فيه احد “المدرسين” على عدد من الطالبات المركز الخبري الوطني.

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