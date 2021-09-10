العراق: المباشرة بملاحقة فئة وثقت الكاميرات إساءتهم

2021/09/10 | 18:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، مباشرة القوات الأمنية بمراقبة وملاحقة كل من يقوم بتمزيق أو رفع صور المرشحين للانتخابات، مشيرة إلى انها شخصت بعض الاشخاص من خلال الكاميرات وسيتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم الى العدالة.

وذكر المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (10 ايلول 2021)، إن "القوات الأمنية واستنادا إلى ما أصدره مجلس القضاء الأعلى من تعميم حول الإساءة الى صور المرشحين أو تقطيعها، باشرت بإرسال مفارز من الاستخبارات والامن وكذلك الاجهزة الامنية الاخرى لمراقبة وملاحقة كل من يقوم بتمزيق أو رفع صور المرشحين".

وأضاف الخفاجي، أن "الأجهزة الأمنية ومن خلال الكاميرات شخصت بعضا من الأشخاص الذين يقومون برفع صور المرشحين وتمزيقها وسوف يتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم الى العدالة".

وعن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات، أوضح الخفاجي، إن "قيادة العمليات المشتركة كانت متواجدة يوم أمس، في اربيل ، وكان هدف تواجدها هو مناقشة الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات في محافظات دهوك والسليمانية وأربيل، وأيضا الإشراف على الخطة الامنية وكذلك الاطواق الامنية والمراكز الانتخابية وتأمين نقل صناديق الاقتراع وحماية الناخب اثناء وصوله الى المركز الانتخابي".

وتابع، أن "القيادة تواجدت اليوم في محافظة كركوك، للإشراف على خطة الانتخابات الخاصة بالمحافظة، وبذلك نكون قد أكملنا خططنا الامنية الخاصة بالانتخابات في جميع محافظات العراق من تجهيز الى قوات امنية الى حماية صناديق الاقتراع الى حماية نقلها وحماية الناخب والمركز الانتخابي".

وأكد، أن "القوات الأمنية مستعدة إلى القيام بكل ما يوكل إليها وعلى أتم الجاهزية والاستعداد لاكمال عملية الانتخابات".

وكان مجلس القضاء الأعلى، أصدر أمس الخميس، توجيها بحق من يعتدي على صور المرشحين.

وذكر مجلس القضاء في بيان، أنه "بالنظر لقرب موعد انتخابات مجلس النواب العراقي وللحد من ظاهرة الاعتداء على صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية، اقتضى توجيه محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكام المادة (35) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 التي نصت على معاقبة من يتعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها".

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